ضبط 150 طربة حشيش قيمتها مليون جنيه مع عاطل في الشرقية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط أحد العناصر الإجرامية (عاطل – مقيم بمحافظة الإسماعيلية) لإتجاره في المواد المخدرة، وترويجها على عملائه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) ومديرية أمن الشرقية، تمّ استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبحوزته (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجراما - مبلغ مالي- هاتف محمول) وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي.

وتقدر قيمة المضبوطات بحوالي مليون و50 ألف جنيه.