العثور على "دبلة ومحبس وسلسلة" في هيكل زوجة "سفاح الهرم"

عثر خبراء الطب الشرعي أثناء معاينة وتشريح الهيكلين العظميين، اللذين جرى استخراجهما من شقة في منطقة بولاق الدكرور بعد دفن جثتيهما بـ5 سنوات، على دبلة ومحبس وسلسلة كبيرة الحجم والوزن برفات السيدة المقتولة.

وتبين من خلال التحقيقات، أن الجثتين لزوجة وصديق محام قتلهما ودفنهما على فترات بسبب خلافات مالية.

وأثناء فحص هيكل السيدة عثر على دبلة ومحبس وسلسلة كبيرة الحجم والوزن، وتبين أن المجني عليها كانت ترتديها لحظة قتلها.

وبالفحص تبين وجود هيكل عظمي لسيدة في العقد الرابع من العمر وترتدي بعض الملابس الحريمي الممزقة، وجرى أخذ عينة من عظامها وإرسالها إلى المعمل الطبي لإجراء تحليل البصمة الوراثية ومطابقتها بالعينة التي أخذت من ذويها.

وكشف الفحص المبدئي للهيكل العظمي الخاص بصديق المتهم، أنه لرجل في العقد الخامس من العمر ويرتدي قميص وبنطال، وتم أخذ عينة من العظام وإرسالها للمعمل الطبي لإجراء تحليل البصمة الوراثية للتأكد من كونه هو الشخض الذي اعترف المتهم بقتله.

كما تبين العثور على حافظة جلدية داخل ملابس الهيكل العظمي الخاص بصديق المتهم، وبفتحها تبين وجود بطاقة الرقم القومي وبعض الأوراق الخاصة به، وجرى التحفظ على تلك المضبوطات وتحريزها تمهيدا لإرسالها إلى النيابة العامة.

وتواصل نيابة الهرم التحقيق في بلاغ لمواطن يطلب إعادة فتح التحقيق في محضر إداري حرره في أبريل عام 2015، باختفاء شقيقه رضا محمد عبد اللطيف، 48 سنة، محاسب.

وتبين من التحقيقات التي جرت حتى الآن بأن شقيقه يعمل بدولة السعودية منذ فترة وكان يرسل لمحاميه في منطقة فيصل، ويدعى "قذافي" أموالا لاستثمارها، ولكن الأخير أخبره بأنه تعرض لعملية نصب، فحضر شقيقه يوم 22 أبريل 2015 من السعودية، وفي اليوم نفسه خرج من المنزل لمقابلة محامية، وبعدها بساعتين أغلق هاتفه واختفى من وقتها.

وأضافت التحريات أن شقيق المجني عليه حرر محضرا في بولاق الدكرور، باختفاء شقيقه واتهم محاميه بقتل شقيقه، وتم استدعاء المحامي وأخلي سبيله.

واستدعت النيابة العامة المتهم من محبسه في قضية سرقة ارتكبها في الإسكندرية، وبمواجهته اعترف بأنه قبل 5 سنوات قتل المحاسب.

وأضاف أنه قتل أيضا زوجته فاطمة زكريا علي ودفنهما في شقة المجني عليه بشارع العشرين بمنطقة بولاق الدكرور بسبب خلافات مالية مع المجني عليه الأول، ولقيام المجني عليها الثانية بسرقة 300 ألف جنيه منه، وبالحفر تم العثور على هيكلين عظميين، وجار التحقيقات مع المتهم للوصول لضحايا جدد.