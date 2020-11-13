"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن أجور المعلمين الجديدة

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالتزامن مع بداية العام الدراسي الحالي عن حزمة مزايا مالية جديدة، بشأن مرتبات المعلمين ومعاونيهم، وافق عليها مجلس الوزراء، كما أقرها مجلس النواب مؤخرًا، وينتظر المعلمون تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

"الوطن" تستعرض من خلال نظام السؤال والجواب التفاصيل كافة، التي تريد معرفتها عن الزيادات في مرتبات المعلمين.

- من هم المستفيدون من حزمة المزايا المالية الجديدة؟

يستفيد 2.1 مليون موظف منهم 1.4 مليون معلم، و700 ألف من باقي العاملين، من قطاع التعليم ما قبل الجامعي العام والأزهري بحزمة المزايا المالية الجديدة المُخصصة للمعلمين ومعاونيهم؛ إذ وافق عليها مجلس الوزراء وأقرها مجلس النواب من أجل تحسين الأوضاع المالية للمعلمين، بتكلفة 6.6 مليار جنيه، إلى جانب الأعباء التأمينية.

- متى سيتم تطبيق تلك الزيادات؟

سيتم تطبيق حزمة المزايا المالية التي سيحصل عليها كل من المعلمين ومعاونوهم اعتبارا من شهر يناير المقبل.

- وما أوجه صرف الزيادات؟

تنقسم إلى زيادة بدل المعلم، بنسبة 50% من قيمة هذا البدل في 30 يونيو لعام 2020، مع زيادة حافز الأداء الشهري، بنسبة 50% من قيمة هذا الحافز، في التاريخ ذاته، بالإضافة إلى الزيادة في مكافأة الامتحانات بنسبة 25% من قيمة المكافأة المقررة به أيضا.

- كم تُقدر الزيادة المالية لكل معلم في الشهر؟

متوسط الزيادة الشهرية يتراوح من 390 جنيها، للمعلم المساعد، وحتى 630 جنيها لكبير المعلمين، بالإضافة إلى حافز الإدارة المدرسية.

- وماذا عن حافز الإدارة المدرسية؟

مشروع القانون يشمل إقرار حافز إدارة مدرسية؛ إذ يبلغ 250 جنيها لمدير المدرسة أو شيخ المعهد، أما وكيل المدرسة أو المعهد الأزهري فسيحصل على 150 جنيها شهريا، ويستفيد من حافز الإدارة المدرسية 110 آلاف سواء مديري المدارس ووكلائهم في قطاع التعليم ما قبل الجامعي العام والأزهري، وبتكلفة سنوية تقدر بـ311 مليون جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.

- هل الزيادة المقررة من المرتب الأساسي؟

أوضح مصدر بوزارة التربية والتعليم، أن الزيادات المالية الجديدة للمعلمين تشمل الزيادة في بدل المعلم ومكافأة امتحانات النقل وحوافز الأداء، ولم تشمل المرتب الأساسي للمعلم، وأن الأخير سيظل كما هو.

- وماذا عن مرتبات المعلمين بالمدارس الخاصة؟

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأسبوع الماضي، في أثناء حضوره اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، إن رواتب المعلمين بها محل دراسة خلال الفترة الحالية، بعد أن أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، تدني رواتب المعلمين بالمدارس الخاصة، وانعكاسه على العملية التعليمية.