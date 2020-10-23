بالأرقام.. وزير التعليم يُعلن أجور المعلمين الجديدة

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن قيمة الزيادات المقترحة للمعلمين سواء البدل أو حافز الأداء الشهري أو مكافأة الامتحانات أو حافز إدارة مدرسية شهري، مع تحديد متوسط الزيادات التي سيحصل عليها المعلم شهريًا.

وأضاف "شوقي" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إنه انتشرت الشائعات التي تُشكك في الأرقام التي طرحها منذ يومين عن زيادات، واجتهد البعض في حساب الزيادات، مؤكدًا أنه على الرغم من أن القانون الآن في طريقه للبرلمان ولا يجوز تداوله، إلا أنه أحب أن يضع بين أيدي المعلمين بعض الملامح حتى لا يتبارى البعض في اطلاق إشاعات مُحبطة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الزيادات المقترحة كالتالي:

أولاً: زيادة بدل المعلم بنسبة 50% من قيمة هذا البدل في 30 يونيو 2020.

ثانيًا: زيادة حافز الأداء الشهري بنسبة 50% من قيمة هذا الحافز في 30 يونيو 2020.

ثالثًا: زيادة مكافأة الامتحانات بنسبة 25% من قيمة المكافاة المقررة في 30 يونيو 2020.

رابعًا: حافز إدارة مدرسية شهري بقيمة 150 جنيها للوكيل و250 جنيها للمدير.

أي أن متوسط الزيادات الشهرية التي سيستفيد منها المعلم تتراوح بين 325 إلى 475 جنيها بخلاف حافز الإدارة المدرسية.

وتابع "شوقي" أن هذا المقترح تمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء، وسوف يتم مناقشة مقترح القانون خلال الدورة البرلمانية القادمة، أما عن التفاصيل المالية فهي من شأن وزارة المالية وليس التربية والتعليم، وطالب "شوقي" بالانتظار حتى الانتهاء من مداولات البرلمان وإقرار القانون قبل التأويل، وعدم سؤال وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن حتى الانتهاء من القانون.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن موافقة المجلس خلال اجتماعه أول أمس الأربعاء، على مشروع قانون تحسين أوضاع المعلمين بكلا من التعليم العام والأزهري، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الشأن.