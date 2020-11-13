مصرع شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط

لقي سائق مصرعه، وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القوصية أسيوط الزراعي، أمام قرية بني زيد التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية، بوصول بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط القوصية، أمام قرية بني زيد دائرة المركز، ووقوع متوفى ومصاب.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين صحة البلاغ.

وأسفر الحادث عن وفاة سائق السيارة، مقيم بقرية بني زيد، وإصابة أحد الركاب، مقيم بقرية بني قرة، دائرة المركز، ونقل المتوفى والمصاب إلى مستشفى جامعة أسيوط، وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وشهدت محافظة أسيوط العديد من حوادث السير، منها مصرع وإصابة 15 شخصا في حادث تصادم سيارتين ملاكي وأجرة وأتوبيس بطريق أسيوط القاهرة الزراعي، وآخر أصيب فيه 7 أشخاص، بينهم طفل، إثر تصادم جرار زراعي بدون أرقام بسيارة ربع نقل اثنين كابينة بالطريق الصحراوى الغربي، أول مدخل الغنايم.