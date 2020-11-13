القائمة الكاملة لأبطال مسلسل "موسى" لـ محمد رمضان في 2021

كشف الفنان صبري فواز، أحد المُشاركين في مسلسل "موسى" للفنان محمد رمضان، عن باقي فريق العمل من المُمثلين، الذين جرى التعاقد معهم بشأن العمل المُقرر طرحه في موسم دراما رمضان 2021.

ونشر "فواز" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورا للممثلين المُشاركين، وهم سيد رجب، ورياض الخولي، وسمية الخشاب، وهبة مجدي، ومنذر رياحنة، وإيمان العاصي، وعارفة عبد الرسول، وضياء عبد الخالق.

ويتعاون محمد رمضان مع المخرج محمد سلامة، لأول مرة، في مسلسل "موسى" الذي يؤلفه ناصر عبد الرحمن.

وتدور أحداث المسلسل حول "موسى" الشاب الصعيدي الذي يتوفى والده في الصغر، وتتولى والدته تربيته هو وأشقائه، لترحل في منتصف المسلسل ويضطرون لترك الصعيد والعيش في القاهرة.

وأعلن "رمضان"، عبر حسابه بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، بداية جلسات عمل مسلسله الجديد "موسى"، المقرر عرضه في ماراثون رمضان 2021.

ونشر عدة صور من جلسات عمل المسلسل، معلقًا: "جمعة مباركة وموفقة علينا جميعًا، جلسات عمل مسلسل موسى، رمضان2021، المخرج محمد سلامة والمؤلف ناصر عبدالرحمن، إنتاج سينرجي، ثقة في الله نجاح".

وكان "رمضان" قد طرح عبر حسابه على "فيس بوك"، بوسترًا مبدئيًا لمسلسل "موسى"، وعلق قائلا: "مسلسل رمضان 2021، إن شاء الله عمل يليق بالجمهور العظيم، إنتاج تامر مرسي تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج محمد سلامة".

وتتعاون سمية الخشاب ومحمد رمضان، لأول مرة في الدراما التليفزيونية، من خلال مسلسل "موسى" والتي تعود إليها الخشاب، بعد غياب 3 سنوات، وتحديدا منذ قيامها ببطولة مسلسل "الحلال" في رمضان 2017.

يذكر أنه في شهر يوليو الماضي، أعلنت سمية الخشاب اعتذارها عن بطولة فيلم "صابر وراضي"، والذي كان سيجمعها بالفنان أحمد آدم، بعد غياب منذ تعاونهما في فيلم "الرجل الأبيض المتوسط" قبل عدة سنوات.