"صرف الإسكندرية" ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الأمطار

أعلنت غرفة عمليات التعامل مع الأمطار وشركة الصرف الصحي في الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الأمطار الغزيرة والمتوسطة، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار على المدينة الساحلية، اليوم وغدا السبت.

ووفقا للتوقعات التى وصلت إلى غرفة عمليات الإسكندرية، فإنه من المحتمل تساقط الأمطار المتوسطة على المدينة، وتشتد غدا السبت لتصل إلى أمطار غزيرة في جميع أنحاء المحافظة.

وتشهد الإسكندرية صباح اليوم، طقسا مستقرا مع سطوع أشعة الشمس، ورفعت شركة الصرف الصحي في المحافظة حالة الطوارئ القصوى، لاستقبال نوة الأمطار وتوابعها، ومنع تراكم أو تجمعات المياه في الشوارع، وتيسير حركة المرور.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إنه تم الدفع بعدد من سيارات الشفط والسحب والتواجد في البؤر الساخنة، التي تشهد تجمعات المياه في كل نوة.

وأكد "نافع" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، تنظفيف الشنانيش ومصبات المياه منذ آخر نوة، لتيسير حركة نزول المياه دون أي توقف.

وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر، ‏واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:

1- تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

2- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

3- عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

4- عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة في أثناء حدوث البرق.

5- عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية في ‏أثناء حدوث البرق؛ تجنبا لخطر الصعق.

6- عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.