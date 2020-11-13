محافظ الإسكندرية: إحالة مدير "تأمين العجمي" للتحقيق لتعطيله المواطنين

قال اللواء محمد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه فوجئ أثناء مروره في شوارع الإسكندرية للاطمئنان بعد الأمطار الأخيرة، بوجود فوضى في مكتب تأمين منطقة العجمي، وعدم متابعة مدير المكتب للعمل، لذا أمر بمعاقبته وتحويله للتحقيق.

وأضاف "الشريف" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على قناة الأولى ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة العامة لتأمين المعاشات في القاهرة، أبدى تعاونه واهتمامه لحل مشكلة مكتب التأمين وتشكيل لجنة يوم الأحد المقبل، لحل أزمات المواطنين، وتحويل مدير المكتب للتحقيق، في استجابة سريعة من الدولة لمشاكل المواطنين الذي أرسلوا شكاوى مستمرة إلى المحافظ.

وأوضح المحافظ، أنه التقى بمديرين مكاتب التأمين لحل أزمات المواطنين والمطالبة بتطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، التي لم يعمل مدير مكتب التأمينات على تطبيقها، كما سيعاقبه بسبب تحججه بعدم وجود عمالة كافية وتعطيل مصالح المواطنين.

وأشار "الشريف" إلى أن الدولة حريصة على تقديم خدمات للمواطنين بشكل أسرع وأفضل خاصة كبار السن، وأكد أنه تابع هيئة الصرف الصحي بالمحافظة للتأكد من صرف المياه بشوارع المحافظة، خاصة أن المحافظة تستعد الأسبوع المقبل لأمطار غزيرة.

وشهدت محافظة الإسكندرية الأسبوع الماضي دخول المياه بارتفاع 30 سم، إلى المنازل، واستقرارها في شوارع جانبية، ما أدى لتأجيل الدراسة يومي السبت والاحد الماضيين حفاظا على الحالة الصحية للطلاب.