بعد إعلان الإسكندرية الأعلى إصابة.. الشريف: "شددنا على ارتداء الكمامة"

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة شددت على ضرورة التزام جميع المواطنين بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وأضاف "الشريف" لـ"الوطن" أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة انتهت من استعداداتها لمواجهة الموجة الثانية المحتملة للفيروس.

وأكدت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، تصدر الإسكندرية محافظات مصر، من حيث عدد إصابات فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وعدد من قيادات الوزارة، ووكلاء وزارة الصحة بالمحافظتين، لمتابعة تنفيذ خطة الوزارة للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد في المحافظتين، خاصة مع بداية الموجة الثانية للفيروس في العديد من دول العالم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن محافظة الإسكندرية تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد إصابات فيروس كورونا، كما تأتي محافظة مطروح في المرتبة الرابعة، مؤكدًا أن 65% من إصابات فيروس كورونا في مصر ممن يجلسون في أماكن مغلقة وغير جيدة التهوية مع عدم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأشار إلى أن الوزيرة وجهت لتشديد الإجراءات الوقائية في أماكن التجمعات في المقاهي والمطاعم وأماكن الأنشطة المختلفة، مؤكدًا أن المحافظين اتفقا على غلق المنشأة التي لم تلتزم بتطبيق تلك الإجراءات لمدة 3 أيام مع وضع لافتة توضح أن الإغلاق بسبب عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك في إطار الحرص على الاهتمام بصحة المواطنين والالتزام بمواجهة فيروس كورونا المستجد وخفض معدل انتشار العدوى.