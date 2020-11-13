الولايات المتحدة تسجل أعلى أعداد إصابة يومية بكورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تسجيل 153 ألفا و496 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بالولايات المتحدة الأمريكية على مدار الـ24 ساعة السابقة، في أعلى حصيلة إصابة يومية منذ بدء الجائحة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن اليوم هو العاشر على التوالي الذي تتخطى فيه أعداد الإصابات الـ100 ألف إصابة، كما تم تسجيل 919 حالة وفاة متأثرة بالفيروس على الأقل على مدار ال24 ساعة الماضية.

يذكر أنه بلغ إجمالي أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية 10 ملايين و552 ألفا و821 حالة، فضلا عن 242 ألفا و423 حالة وفاة على الأقل، وفقا لما أعلنته جونز هوبكنز.