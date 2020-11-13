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محمود مسلم

إصابة عضو مجلس النواب الأمريكي عن ولاية آلاسكا بـ"كورونا"

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أ.ش.أ
08:48 ص | الجمعة 13 نوفمبر 2020
مجلس النواب الأمريكي

مجلس النواب الأمريكي

أعلن عضو مجلس النواب الأمريكي عن ولاية آلاسكا، دون يونج، إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وأكد "يونج" على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إصابته بالفيروس، مضيفا: "أشعر بالقوة، وأتبع الإجراءات المناسبة، وأعمل من المنزل في آلاسكا"، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية.

وظهرت إصابة دون يونج في الوقت الذي حذر فيه حاكم آلاسكا، من خطر امتلاء المرافق الصحية بسبب الانتشار السريع للفيروس في جميع أنحاء الولاية.

ويعتبر "يونج" الممثل الوحيد في مجلس النواب الأمريكي عن ولاية آلاسكا.

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