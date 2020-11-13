"صرف الإسكندرية": مد خط أمام كوبري سيدي جابر بالكورنيش لتصريف الأمطار

أمر اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم، بالبدء العاجل في تنفيذ مشروع لمد خط أمام كوبري سيدي جابر بطريق الكورنيش شرق المدينة، من خلال ماسورة بطول 75 مترا؛ لتصريف مياه الأمطار وعدم تراكمها بهذه المنطقة.

وتشهد منطقة سيدي جابر، في كل نوة أو تساقط الأمطار غرق وتجمعات علي طريق الكورنيش الرئيسي، وهي تعد من أهم وأكثر المناطق الحيوية؛ إذ ترتبط بين شرق ووسط المدينة، وبسبب تجمعات المياه تصطف السيارات، وتعطل حركة المرور بطريق الكورنيش كاملا.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، إن هذا الخط العاجل الذي تم البدأ فيه يأتي في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للتعامل مع بعض النقاط السخنة، التي تجمعت بها مياه الامطار خلال النوة.

وكثفت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية جهودها في مواجهة موجة هطول الأمطار الغزيرة والمتوسطة، والتعامل مع تجمعات وكسح مياه الأمطار، مع استمرار موجة الطقس غير المستقر التي تشهدها المحافظة، منذ بدء النوة الأسبوع الماضي، واستمرار سقوط الأمطار على بعض المناطق.

وأعلنت غرفة عمليات التعامل مع الأمطار وشركة الصرف الصحي في الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الأمطار الغزيرة والمتوسطة، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار على المدينة الساحلية، اليوم وغدا السبت.

ووفقا للتوقعات التى وصلت إلى غرفة عمليات الإسكندرية، فإنه من المحتمل تساقط الأمطار المتوسطة على المدينة، وتشتد غدا السبت لتصل إلى أمطار غزيرة في جميع أنحاء المحافظة.

وتشهد الإسكندرية صباح اليوم، طقسا مستقرا مع سطوع أشعة الشمس، ورفعت شركة الصرف الصحي في المحافظة حالة الطوارئ القصوى، لاستقبال نوة الأمطار وتوابعها، ومنع تراكم أو تجمعات المياه في الشوارع، وتيسير حركة المرور.