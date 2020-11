ميل جيبسون ينضم لفيلم Dangerous للمخرج ديفيد هاكل

انضم كل من سكوت إيستوود وميل جيبسون إلى طاقم عمل فيلم الإثارة "Dangerous" إلى جانب تيريز جيبسون، فامكى جانسن وكيفين دوراند.

خلال أحداث الفيلم يتوجه إيستوود، بعد وفاة شقيقه، إلى جزيرة نائية تقع تحت حصار عصابة قاتلة من المرتزقة. ليجد نفسه مجبرًا على الدفاع عن نفسه، وسرعان ما يكتشف دور العصابة في وفاة أخيه لينطلق محاولا الانتقام. وذلك بحسب موقع Variety.

من المقرر أن يتم تصوير الفيلم في وقت لاحق من الشهر الجاري في كندا وسيتم تقديمه عبر الإنترنت.

سيتولى المخرج ديفيد هاكل، إخراج الفيلم، وسيتم إنتاج الفيلم من قبل كيفن ديوالت وبن ديوالت لصالح شركة Minds Eye Entertainment بالإضافة لدوج فالكونر لـ Falconer Pictures ، مع مايكل بينورايا المدير التنفيذي الذي ينتج عن شركة Benaroya Pictures وتود شيبرد المنتج التنفيذي لـ Miscellaneous Entertainment.

وبطل الفيلم ميل جيبسون، ولد 3 يناير 1956 في ولاية نيويورك بأمريكا، وهو ممثل ومنتج ومخرج وكاتب، شارك في الكثير من الأعمال السينمائية.

وحصد ميل جيبسون جائزة أوسكار عن إخراجه فيلم Braveheart وحصدها عن نفس الفيلم كمنتج أيضًا.

وترشح لجائزة جولدن جلوب 4 مرات، وحصدها مرة عن إخراجه فيلم Braveheart، وترشح جيبسون لجائزة بافتا مرتين.

ويذكر أنه تم الإعلان عن إصابة ميل جيبسون بفيروس كورونا في أبريل الماضي وتلقى العلاج وقتها في لوس أنجلوس.

أما الممثل سكوت إيستوود، ولد 21 مارس 1986 في ولاية كاليفورنيا بأمريكا، وشارك في أكثر من 30 عملا، أولها عام 2006 من خلال مشاركته في فيلم Flags of Our Fathers، وآخرها فيلم The Outpost والذي طرح العام الجاري، ويحضر "سكوت" حاليا للمشاركة في فيلم Wrath of Man من إخراج Guy Ritchie وبطولة جايسون ستاثام، جوش هارتنيت، نيامه ألجار.