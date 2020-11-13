رئيس التحرير

محمود مسلم

وزيرة التجارة تتجهة للإمارات لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

كتب:

الوطن
11:07 ص | الجمعة 13 نوفمبر 2020
وزيرة التجارة

وزيرة التجارة

تتجه نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لإجراء مباحثات مكثفة مع عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك في كافة المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية كما ستترأس الوزيرة الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري الإماراتي، وستشارك بمراسم استلام مبني الجناح المصري بمعرض إكسبو دبي 2021.

وستعقد الوزيرة، خلال الزيارة، لقاءات مع وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا مع عدد من رؤساء كبريات المؤسسات الاماراتية المعنية بتنمية الاستثمار والتجارة والصناعة، كما ستقوم الوزيرة بجولة ميدانية في مجمع دبي للاستثمار وهو أكبر مجمع استثماري متكامل بالشرق الأوسط.

كما تعقد جامع خلال الزيارة أيضاً لقاءً مع رئيس غرفة الشارقة للتجارة والصناعة، وكذا مع مسئولي صندوق ابوظبي للتنمية.

اقرأ المزيد:

القاعدة الذهبية لإنقاذ التجارة والاقتصاد

الأمم المتحدة: انخفاض التجارة البحرية العالمية 4.1% بسبب كورونا

التجارة: نسعى لزيادة الاستثمارات البريطانية في السوق المصري

"التجارة": 3.8% معدل النمو والاحتياطي 45٫5 مليار دولار

الغرفة الأمريكية: لا يوجد رفض أمريكي حول اتفاقية التجارة الحرة

حماية المستهلك: تلقينا عددا مرتفعا من الشكاوى بشأن التجارة الإلكترونية