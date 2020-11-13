وزيرة التجارة تتجهة للإمارات لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

تتجه نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لإجراء مباحثات مكثفة مع عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك في كافة المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية كما ستترأس الوزيرة الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري الإماراتي، وستشارك بمراسم استلام مبني الجناح المصري بمعرض إكسبو دبي 2021.

وستعقد الوزيرة، خلال الزيارة، لقاءات مع وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا مع عدد من رؤساء كبريات المؤسسات الاماراتية المعنية بتنمية الاستثمار والتجارة والصناعة، كما ستقوم الوزيرة بجولة ميدانية في مجمع دبي للاستثمار وهو أكبر مجمع استثماري متكامل بالشرق الأوسط.

كما تعقد جامع خلال الزيارة أيضاً لقاءً مع رئيس غرفة الشارقة للتجارة والصناعة، وكذا مع مسئولي صندوق ابوظبي للتنمية.