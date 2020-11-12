"التجارة": 3.8% معدل النمو والاحتياطي 45٫5 مليار دولار

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ضرورة تضافر جهود الدول العربية والأوروبية لتخطِّى أزماتها الاقتصادية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى من خلال فتح آفاق جديدة للاستثمار واستغلال ثروات المنطقة، مشيرةً إلى الجهود الكبيرة للرئيس عبدالفتاح السيسى فى التواصل مع شركاء مصر لدعم منظومة الاستقرار والنمو، والتى كان أبرزها إنشاء منتدى الغاز لجنوب شرق البحر الأبيض المتوسط، الذى يمثل نجاحاً كبيراً لإدارة ثروات البلاد بالتعاون مع دول المنطقة تحقيقاً للاستقرار على الصعيدين السياسى والاقتصادى.

وقالت الوزيرة فى كلمة ألقاها نيابةً عنها أحمد مغاورى، رئيس جهاز التمثيل التجارى، خلال فعاليات الدورة الخامسة من القمة العربية - الأوروبية التى انطلقت من اليونان عبر تقنية الفيديو كونفرانس تحت عنوان «شراكة استراتيجية بين العالم العربى والاتحاد الأوروبى»، برعاية البرلمان الأوروبى ووزارة الخارجية اليونانية، إن مصر نجحت فى تحقيق معدل نمو بلغ 5.9% حتى فبراير الماضى لتتخطى بذلك المعدلات المستهدفة للعام المالى ۲۰۱۹/۲۰۲۰ وتبلغ 5٫۷% كحد أدنى، إلى جانب ما سجله الاحتياطى النقدى الأجنبى من ارتفاع، حيث بلغ 45٫5 مليار دولار. وأضافت «جامع» كان معدل نمو الاقتصاد المصرى للعام المالى ۲۰۱۹/۲۰۲۰ بلغ نحو 3.8%، الأمر الذى يعد إنجازاً كبيراً للاقتصاد المصرى.

"جامع": نستهدف زيادة الاستثمار بنسبة 55% بإجمالي 20 مليار جنيه هذا العام

وعلى صعيد الاستثمار، أوضحت «جامع» أن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمار العام بنسبة 55% خلال العام الجارى مقارنة بالعام الماضى، بإجمالى ۲۰ مليار جنيه، وتوجيه نحو 10% من تلك الاستثمارات لمشروعات إمدادات المياه ومعالجة مياه الصرف الصحى، كما سيتم ضخ استثمارات عامة للدولة بصورة كبيرة خلال الأعوام القادمة لضمان استمرار حركة العمل بجميع قطاعات الاقتصاد المصرى.