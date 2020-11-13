بعد 5 أعوام.. الطب الشرعي ينتهي من أخذ عينات أسرتي ضحيتي سفاح الهرم

انتهت مصلحة الطب الشرعي من أخذ عينات من أسرتي ضحيتين سفاح الهرم، اللذين قتلهما محام، 43 عاما، قبل 5 أعوام، ودفنهما في شقة بالطابق الأرضي في شارع العشرين بمنطقة بولاق الدكرور، بناء على قرار من نيابة الهرم، لمطابقتها بالعينات التي أخذت من الهيكلين العظميين، لبيان هل هما المجني عليهما، زوجته فاطمة زكريا علي، وصديقة رضا محمد عبداللطيف، 48 عاما، محاسب، والذي اعترف المتهم بقتلهما أم لأشخاص آخرين؛ إذ أن الأول يواجه اتهامات بأنه وراء اختفاء زوجته الثانية، وشقيقها وصديقتها.

وقالت مصادر بالطب الشرعي أنه خلال الأسبوع الجاري، سوف يتم الانتهاء من نتيجة تحاليل البصمة الوراثية، وكتابه التقرير الخاص بسبب الوفاة، ونتيجة تحليل البصمة الورثية، وارساله إلى النيابة العامة.

وكشفت التحقيقات أن خبراء الطب الشرعي في أثناء فحص وتشريح الهيكلين العظميين، تبين العثور على حافظة جلدية، بها بطاقة الرقم القومي للمجني صديق المتهم، ويدعى رضا محمد عبداللطيف.

كما عثر على دبلة وحبس وسلسلة كبيرة الحجم في الهيكل العظمي الخاص بالمجني عليها "زوجته"، علي حد اعترافاته؛ إذ لم يتبين في الهيكل العظمي للسيدة ثمة أيه مستندات تدل علي شخصيتها سوى الملابس، وهي غير كفيلة بتحديد هويتها.

وتواصل نيابة الهرم التحقيق في بلاغ لمواطن يطلب فيه إعادة فتح التحقيق في محضر ضد المتهم "قذافي. ف" محام، حرر محضرا في أبريل عام 2015، باختفاء شقيقة رضا محمد عبداللطيف، 48 عاما، محاسب، وتبين من التحقيقات التي جرت أن شقيقة يعمل محاسب في دولة السعودية منذ 20 عاما، وكان يرسل للمحامي المذكور أموالا لاستثمارها.

وتهرب المحامي في الفترة الأخيرة من الرد علي اتصالاته، فحضر شقيقة يوم الجمعة 22 أبريل 2015 من السعودية، وفي نفس اليوم ذهب لمقابلة الأول، وبعدها اختفى ولم يظهر حتى الآن، وأضافت التحريات أن شقيق المجني عليه، حرر محضرا في بولاق الدكرور باختفاء شقيقه، واتهم محاميه بقتله.

واستدعي المحامي وأخلي سبيله، وأوضحت التحريات أن المتهم انتحل اسم المجني عليه صديقه وسافر الإسكندرية، بعد بيع جميع ممتلكات الأول في القاهرة، وظل هناك لمده 4 سنوات وتزوج مستخدما اسم صديقه، حتي ألقي القبض عليه في قضية سرقة، ودخل سجن الاستئناف لقضاء العقوبة.

واستدعت النيابة العامة المتهم من محبسه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بقتل صديقه رضا محمد عبداللطيف؛ بسبب خلافات مالية، ودفنه في شقته بشارع العشرين في منطقة بولاق الدكرور، وبعد شهر قتل زوجته فاطمة زكريا علي؛ لسرقتها 300 ألف جنية منه، ودفنها في الشقة ذاتها.

واستخرجت الجثامين، وتواصل النيابة العامة التحقيق مع المتهم في وقائع اختفاء 3 أشخاص آخرين، هم زوجته الثانية وشقيقها وصديقتها.