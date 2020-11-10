 جو بايدن: منظومة "أوباما كير" الصحية فخر لكل الشعب الأمريكي

أشاد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بالنظام الصحي الذي وضعه الرئيس الأمريكي سابقًا باراك أوباما، تحت اسم "أوباما كير"، مؤكدا أنه يجب على كل الأمريكيين أن يفخروا بمثل هذه المنظومة، موضحًا في الوقت ذاته، أن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أثرت على ملايين من الشعب الأمريكي.

وأضاف "بايدن"، خلال كلمة له للشعب الأمريكي، أن قلبه يعتصر عندما يتم تشخيص طفل بسرطان الدم، أو سيدة بسرطان الثدي، وهم في حاجة إلى مال من أجل العلاج، "قلوبنا تعتصر عندما نشاهد ذلك، الكثير من العائلات الأمريكية تشعر بهذا الإحساس".

وأوضح الرئيس الأمريكي المنتخب، أنه يجب إيقاف اللانسانية في التعامل مع المرضى، ويجب اختفاء أسوأ كابوس الذي كان يتمثل في التركيز على تحصيل الأموال من المرضى، ويجب العمل والتركيز على تفعيل "أوباما كير".