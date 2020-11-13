الصين تعلق واردات سلسلة التبريد الغذائية من 99 موردا بسبب كورونا

قررت سلطات الجمارك الصينية تعليق استيراد منتجات 99 من مصنعي أغذية سلسلة التبريد من 20 دولة، بسبب فيروس كورونا الجديد.

وذكرت الإدارة العامة للجمارك الصينية، في بيان اليوم، أن هذه الخطوة تأتي في إطار اتخاذ إجراءات للحيلولة دون انتشار المرض من خلال هذه الواردات؛ إذ جاءت نتائج عينات من الحمض النووي من هذه الواردات إيجابية للفيروس.

وعززت سلطات الجمارك الصينية من إجراءاتها لمراقبة مخاطر الفيروس بالنسبة لهذه الأغذية، من خلال إجراء اختبارات على عينات من الحمض النووي؛ إذ فحصت السلطات مؤخرا 873475 عينة، ثبتت إصابة 13 منها بالفيروس.