الأمن العام يضبط تاجر مخدرات بحوزته 10 كيلو هيروين

تمكن قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، بالاشتراك مع مباحث الإسكندرية من ضبط تاجر مخدرات، 41 سنة، مقيم بمنطقة الحسنة بشمال سيناء وحالياً بدائرة مركز أبو صوير بالإسماعيلية – له معلومات جنائية أثناء توقفه بجانب الطريق بسيارة ملاكي بالكيلو 50 بالطريق الصحراوي تجاه الإسكندرية دائرة قسم ثان العامرية.

بتفتيش السيارة عُثر بداخلها على 40 إسطوانة من مسحوق الهيروين وزنت نحو 10 كجم و320 جنيها وهاتفي محمول، اعترف بقصد الاتجار والسيارة لتسهيل وترويج المخدر والهاتفين للتواصل بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما جرى ضبط 7500 قرص مخدر بحوزة عناصر تشكيل عصابي تخصص في جلب مخدر الإكستاسي من الخارج وترويجه داخل البلاد، حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطني – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن الإسكندرية من ضبط 7500 قرص لمخدر الإكستاسي - مبلغ مالي و5 هواتف محمولة بحوزة 3 عاطلين مقيمين بمحافظة الإسكندرية - أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية من أصل مصري، وآخر له معلومات جنائية) وذلك حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية.

بضاعة مخدرات بـ3 ملايين جنيه و800 ألف جنيه

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، حيث يتولى أحدهم جلب الأقراص المخدرة من إحدى الدول الأجنبية بقصد الإتجار ويقوم باقي التشكيل بترويجها داخل البلاد، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 3,800,000 جنيه.

جرى إخطار النيابة التي تولت التحقيق، وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها للمعمل الكيماوي.