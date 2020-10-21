ضبط 90 طربة حشيش و120 جرام هيروين مع 4 أشخاص بالإسكندرية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.. فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن الإسكندرية وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، بحملة أمنية مُكبرة إستهدفت بؤرة إجرامية تخصصت فى الإتجار بالمواد المخدرة بمنطقة الذراع البحرى بدائرة قسمى شرطة أول وثانى العامرية بالإسكندرية.. أسفرت عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية :

ضبط (عدد 80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام - مبلغ مالى – عدد هاتف محمول) بحوزة (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

ضبط (عدد 10 طرب لمخدر الحشيش وزنت واحد كيلو جرام - مبلغ مالى– هاتف محمول) بحوزة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة – له معلومات جنائية مسجلة) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثانى العامرية.

ضبط (كمية من مخدر الهيروين وزنت 70 جرام - مبلغ مالى – عدد هاتف محمول) بحوزة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

ضبط (كمية من مخدر الهيروين وزنت 50 جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

وبمواجهتهم إعترفوا بما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (مليون و110 ألف جنيه) تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.