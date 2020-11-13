وفاة شقيقة محمد صبحي.. والعزاء على "فيس بوك" أو بالتليفون

أعلنت الصفحة الرسمية للفنان محمد صبحي، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وفاة شقيقته نجوى، وأن الأسرة ستتلقى العزاء على الصفحة أو بالاتصال التليفوني.

وجاء في الصفحة الرسمية للفنان محمد صبحي: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون الفنان محمد صبحي وأشقاؤه جمال، شريف، سناء، سلوي، ومجدي فقدوا اليوم شقيقتهم الغالية نجوي صبحي".

وأضافت: "رحمها الله وجعل مثواها الجنة، العزاء عن طريق الصفحة أو من خلال رقم التليفون ٠١٠٠١٥٣٨٠٨٤".

وفي وقت سابق، كُرم الفنان محمد صبحي في حفل تخرج طلاب جامعة أسلسكا الدولية، وأعرب عن سعادته بتواجده في هذا الحفل الرائع، وبما رآه من طلاب يظهرون كم الاحترام للأساتذة، متمنيا للخريجين أن يكونوا قيمة مضافة في المجتمع.