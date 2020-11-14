خطوات حساب ضريبة الدخل على المرتب الشهري للعاملين بالقطاع العام والخاص

بحلول موعد صرف المرتب الشهري، يفاجأ الكثير من الموظفين والعاملين سواء في الجهات الحكومية أو في شركات القطاع الخاص، بخصم نسبة من قيمة المرتب الشهري، والتي تتحدد وفق الدخل السنوي الخاص بالموظف.

وفي كثير من الأحيان يلجأ الموظفون إلى الرغبة في حساب قيمة الضريبة الخاصة بهم، خصوصا هؤلاء الذين يتعرضون إلى خصم مبلغ كبير من المال، للتأكد من أن النسبة المخصومة صحيحة.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، طريقة حساب الضريبة الخاصة بالمرتبات حسب كل فئة تم تحديدها وفق الدخل السنوي الخاص بها، وفق وزارة المالية:

- يتم خصم 2.5 % من الدخل السنوي للأجور المنخفضة التي يتراوح صافي دخلها السنوي من 15 إلى 30 ألف جنيها، إلى جانب حد الإعفاء الشخصي.

- يتم خصم قيمة 10% من الدخل لتلك الأجور التي تتراوح بين 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه، بدلًا من 15%.

- يتم خصم قيمة 15% من الدخل لتلك الأجور التي تتراوح بين أكثر من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيها، بدلًا من 20%.

- يتم خصم قيمة 20% من الدخل لتلك الأجور التي تتراوح بين أكثر من 60 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيها، بدلًا من 22.5%.

- يتم خصم قيمة 22.5% من الدخل لتلك الأجور التي تتراوح بين أكثر من 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه 22.5%.

- كما يتم استحداث شريحة أخرى جديدة بسعر 25% لمن يكون الدخل السنوي الخاص به أعلى من ذلك.