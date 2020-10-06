فصل ووقف المرتب لمدة سنة.. عقوبات متعاطي المخدرات بالسكة الحديد

كشف الدكتور محمد حسن، نائب رئيس هيئة السكة الحديد للموارد البشرية، عن أنّ تحليل المخدرات يتم بصورة دورية على العاملين بالوظائف الحرجة وطوائف التشغيل، للحفاظ على سلامة وأمن وأرواح الركاب المسافرين على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

وأوضح أنّ هناك عقوبات جديدة سيتم تطبيقها على الموظف عند ثبوت تعاطيه المواد المخدرة، وفقًا للائحة الجزاءات الجديدة، بينها الفصل ووقف المرتب لمدة عام والنقل لوظيفة أقل أو أعمال إدارية، إضافة إلى تعرضه لجزاء لمدة 30 يومًا.

وقال حسن في تصريحات لـ"الوطن"، إنّ مدة الإيقاف تختلف من وظيفة لأخرى، وتبدأ من شهرين وتصل إلى عام، على مستوى الجمهورية، موضحًا أنّ نسبة العينات الايجابية للعاملين بالهيئة حتى الآن، لا تتخطى 1.2%.

وأوضح أنّ إجراء تحليل المخدرات حملة مستمرة، من خلال بروتوكول التعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، للكشف على جميع الموظفين بالهيئة.

ومن جهته، أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أنّ تحليل المخدرات على جميع العاملين بطوائف التشغيل والوظائف الحرجة، يتم بصورة دورية وبشكل مفاجئ، مشيرا إلى أنّ التحاليل تجري تحت إشراف لجنة طبية، مشكَّلة من صندوق مكافحة الإدمان، التابع لوزارة التضامن، والمركز الطبي بالسكة الحديد، ونسبة تعاطي المخدرات بين العاملين بمنظومة السكة الحديد قليلة للغاية.

رسلان: توريد 100 جرار أمريكي و103 عربات قطار روسية جديدة حتى الآن.. وتحديث منظومة الجر يخفض معدل الحوادث

وأشار رئيس السكة الحديد، إلى أنّ الهيئة تواصل عملها الجاد لتنفيذ مشروعات تحديث البنية التحتية لمنظوماتها الأساسية، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان ورفع كفاءة وتحسين المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، موضحا أنه تم توريد 100 جرار أمريكي جديد حتى الآن للهيئة، إضافة إلى توريد 103 عربات قطار روسية جديدة، قائلا: "سنقوم بتشغيل 3 قطارات جديدة شهريا مكونة من الجرارات الأمريكية والعربات الروسية الجديدة".

وأوضح رسلان أنّ تحديث منظومة الجر بالسكة الحديد ستعمل على انخفاض معدل حوادث القطارات، وتأخير القطارات، لافتا إلى أنّ الهيئة تسعى طوال الوقت إلى تقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، منوها بأنّ جميع القطارات تعمل بكامل طاقتها.