مصر تشارك افتراضيا في بورصة لندن الدولية للسياحة

شاركت مصر هذا الأسبوع ممثلة في وزارة السياحة والآثار ببورصة لندن الدولية للسياحة (World Travel Market (WTM، والتي انطلقت فعالياتها افتراضيًا هذا العام خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر الجاري بمشاركة 150 دولة و1290 عارضًا و1355 من ممثلي منظمي الرحلات وشركات الطيران العالمية واتحادات السياحة الدولية ومنظمة السياحة العالمية.

وأوضح ماجد أبو سديرة، رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن مصر شاركت هذا العام في هذه البورصة في عدد من الاجتماعات واللقاءات المهنية الهامة التي عُقدت بهدف الوقوف على آخر التطورات في حركة السياحة العالمية ودراسة أفضل وسائل التعامل مع الأزمة العالمية الحالية، بحضور ممثلي المكتب المركزي المشرف علي السوق البريطاني، حيث عُقدت لقاءات مع عدد من كبار منظمي الرحلات وشركات الطيران بالمملكة المتحدة، وعلى رأسها شركات Easy Jet Holidays، وHoliday Gems، وOn The Beach، وLove Holidays، وYou Travel، كما اجتمع بمسئولي اتحاد منظمي الرحلات ووكالات السفر والسياحة البريطانية "ABTA".

وأضاف رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أنه خلال هذه الاجتماعات تم مناقشة سبل التعاون لاستعادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من أهم الاسواق السياحية، والبدء في وضع خطط لتنفيذها فور تحسن الأوضاع العالمية.

وأشار، إلى أنه خلال لقاء مسئولي ABTA تم الحديث عن الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر لاستئناف الحركة السياحية الوافدة إليها، حيث أكد مسئولي ABTA بأنهم سيقومون بعرض الاجراءات التي اتخذتها مصر خلال اجتماعهم المقرر عقده الأسبوع المقبل مع اللجنة الحكومية البريطانية التي تعد تقارير بشأن المقاصد السياحية الأكثر استعدادًا وأمانًا لاستقبال السائحين.

كما أبدى مسئولي الشركات اهتمامًا كبيرًا بمعرفة موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدين على أنه سيمثل نقطة انطلاق هامة للسياحة المصرية.

وأكد أبو سديرة على إجماع منظمي الرحلات والخبراء على أن الطلب على مصر، عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد سيكون غير مسبوق، لافتا إلى أنه تم عرض عدة أفلام ترويجية عن مصر وأنماطها السياحية المختلفة بالإضافة إلى عرض تقديمي للتعريف بالمنتجات السياحية المصرية وأحدث المشاريع القومية الكبرى وهي العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين والمتحف المصري الكبير، وكذلك ضوابط استئناف الحركة السياحة متضمنة كافة الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، كما تم مشاركة بعض الأخبار الهامة عن الافتتاحات الأثرية التي قام بها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، كما تم الترويج للزيارات الافتراضية بتقنية 360 من خلال المنصة، ورفع على منصة WTM الجولات الافتراضية التي أطلقتها الوزارة لبعض المتاحف والمواقع الأثرية بمصر على الصفحات الرسمية للوزارة عبر شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي خلال فترة تواجدهم بالمنازل.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إقامة جناح افتراضي Virtual Stand خاص بالوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على المنصة الالكترونية الخاصة بمعرض WTM وتم ربط الموقع الالكتروني للهيئة، وكافة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها بالجناح المصري.