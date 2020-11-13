ضبط مصنع للأقراص المخدرة والأدوية المغشوشة ببنها

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الجمعة، تشكيلا عصابيا أنشأ مصنعًا لتصنيع الأقراص المخدرة والأدوية المغشوشة ببنها.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، برصد نشاط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، تخصصوا في تصنيع الأقراص المخدرة والأدوية المغشوشة وترويجها على عملائهم.

وتبين تصنيعهم تلك الأقراص وكبسها بالماكينات والأجهزة الخاصة بذلك وصولاً للمنتج النهائي، وفى ضوء ذلك أعدوا وجهزوا مصنعا بدائرة مركز شرطة بنها، ومخزنَا للعقاقير المخدرة بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطني – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن القليوبية جرى ضبط أحدهم حال تواجده بالمصنع المشار إليه، وضبط (4 عاطلين آخرين)، وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط (كميات كبيرة من العقاقير والمواد المخدرة والأدوية المغشوشة، الأدوات الخاصة بالتصنيع والتغليف).

وبمواجهتهم اعترف عناصر التشكيل المضبوط بتصنيع تلك العقاقير المخدرة لترويجها على عملائهم، وأن باقي المتهمين المضبوطين يُعاونونهم فى عملية التصنيع دون علمهم بالمواد المخدرة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط الهاربين.

كانت مديرية أمن القليوبية، قد شنت حملة مكبرة، في وقت سابق، على مدن ومراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط 7 تجار مخدرات بحوزتهم كمية من مخدر الإستروكس زنة 1,320 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين زنة 55 جرامًا، وكمية من مخدر الحشيش زنة 15 جرامًا، فيما ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية 3 أطنان كبدة مستوردة فاسدة في أحد مطاعم الوجبات الجاهزة في شبرا الخيمة، وجرى التحفظ على المضبوطات، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.