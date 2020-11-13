العالم يسجل أعلى إصابات بكورونا.. ولحوم برازيلية تنقل الفيروس للصين

يواجه العالم الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، التي أدت إلى ارتفاع الإصابات اليومية بصورة غير مسبوقة، حيث تجاوز إجمالي الإصابات على مستوى العالم 53 مليون حالة.

وسجلت أكثر من دولة، في آخر 24 ساعة، أعلى معدل إصابات على أرضها منها الولايات المتحدة الأمريكية بـ161 ألف إصابة، ووصلت الإصابات فى ولاية كاليفورنيا إلى أكثر من مليون حالة، من إجمالي حالات قارب الـ11 مليون، وفقا لإحصاءات موقع "وورلد ميتر".

ولا تزال القارة الأوروبية تعاني من ارتفاع معدل الإصابات الجديدة بالرغم من تشديد الإجراءات وقيود الإغلاق المفروضة، حيث سجلت 290 ألف إصابة جديدة من إجمالي 643 ألف حالة على مستوى العالم، وسجلت السلطات الصحية في روسيا أعلى معدل إصابات جديدة منذ بداية الجائحة يقارب الـ 22 ألف إصابة، بينما وسجلت ألمانيا 23 ألف إصابة، وهي الإصابات اليومية الأعلى على الإطلاق التي يتم تسجيلها، إضافة إلى الممكلة المتحدة التى سجلت في آخر 24 ساعة أكثر من 33 ألف إصابة.على الجانب الآخر، نجحت الصين في تفادي الموجة الثانية للفيروس الذى نشأ على أرضها، فلم تسجل سوى 8 حالات إصابة جديدة جميعها وافدة من الخارج، بينما تحافظ على "صفر إصابات" على المستوى المحلي، ويظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وقالت السلطات الصحية في مدينة ووهان إنها عثرت على فيروس كورونا فى ثلاث عينات من لحوم البقر المجمدة المستوردة من البرازيل، وأغلقت السلطات المحلية هذه المنتجات ووضعتها في الحجر الصحي، قبل أن تجري اختبارات معملية على الموظفين المعنيين وتطهر المنطقة، بحسب وكالة الأنباء الصينية.

قررت سلطات الجمارك الصينية تعليق استيراد منتجات 99 من مصنعي أغذية سلسلة التبريد من 20 دولة، إذ فحصت السلطات مؤخرا 873.475 عينة، ثبتت إصابة 13 منها بالفيروس.