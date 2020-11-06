أخبار البنوك.. شروط الحصول على قرض السلع من بنك مصر لفرش الشقة

يقدم بنك مصر لعملائه خدمات خاصة بتمويل الشقق، وتمويل السلع المعمرة بكل أنواعها أثاث، وأجهزة كهربائية وسيراميك وأدوات صحية وأجهزة إلكترونية وغيرها.

تستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمة أخبار البنوك تفاصيل الحصول على قرض السلع المعمرة من البنك، كما يلي:

شروط الحصول على قرض السلع المعمرة من بنك مصر

وحدد البنك الشروط المطلوبة للحصول على قرض السلع المعمرة من بنك مصر كالتالي:

الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما.

الحد الأدنى لمرتب الموظفين 1000 جنيه.

نسبة التمويل تصل إلى 100%.

يستمر القرض لمدة 5 سنوات.

الحد الأقصى لقيمة القرض تصل إلى 500 ألف جنيه إذا كان للعميل حساب يغطي المبلغ بالبنك.

المستندات المطلوبة لمنح قرض السلع المعمرة من بنك مصر

وجاءت المستندات المطلوبة للحصول على القرض كما يلي:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز - كهرباء - مياه – تليفون).

عرض أسعار السلعة معتمد من المورد.

وبالنسبة للموظفين يقومون بتقديم شهادة مفردات الراتب الشهري، تعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري في حالة تعهد جهة العمل، وبالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية يطلب البنك كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر، صورة البطاقة الضريبية، صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري، صورة ترخيص / تصريح مزاولة المهنة للمهن الحرة.

ومستحقو المعاشات يطلب البنك بيانا بقيمة المعاش، بيانا بالمستفيدين من المعاش في حالة مستحقي المعاشات، تعهدا بتحويل المعاش شهريا حال تعهد جهة صرف المعاش بالتحويل.

ويمنح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طول فترة عمر القرض.

علمًا بأن البنك يمنح القرض من خلال برامج التمويل التالية:

الموظفون بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب أوالقسط الشهري.

الموظفون بموجب إثبات الدخل.

أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية.

أصحاب ومستحقي المعاشات.

أصحاب الأوعية الادخارية للمصريين والأجانب.