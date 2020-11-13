دعم الأبحاث العلمية وجذب السياحة.. فوائد الاستثمار بالمحميات الطبيعية

الاستثمار في المحميات الطبيعية، اتجاه تسعى إليه وزارة البيئة بهدف تعظيم الاستفادة منها، واستمتاع المواطنين بالأجواء الطبيعية بها، واضعين فى الاعتبار عدد السكان الموجودين فى تلك المناطق نظرا لوقوعهم بالقاهرة والفيوم، من خلال مشاركة القطاع الخاص، بحسب تصريحات إعلامية للدكتور محمد سالم، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة.

تأتي تلك الخطوة وسط شروط حددتها الوزارة على الراغبين فى الاستثمار بالمحميات أن يلتزموا بها، حيث يرتبطون بمعايير بيئية فى المنشأت كمراكز الزوار، حيث تم طرح الاستثمار لإقامة أنشطة بمحميات المنطقة المركزية بالقاهرة والفيوم، لوضع المحميات على خارطة المواطنين بشكل أكبر من ذلك.

ما فائدة الاستثمار في مناطق المحميات الطبيعية؟

تمتلك مصر مساحات واسعة من المحميات الطبيعية المعروفة بالتنوع البيئي والحيوي، وهو ما يعد مصدر جذب لقطاع كبير من السائحين، خاصة في ظل التوجه العالمي السائد والذي يرمي إلى الاهتمام بالسياحة البيئية والتمتع بالطبيعة، وبالتالي يجب الاهتمام بتنمية ذلك القطاع الحيوي وتطويره لتحقيق مصادر دخل أعلى من الموجودة عليه حاليا، بحسب قول الدكتور صالح عزب، أستاذ الاقتصاد البيئي، وخبير التنمية المستدامة.

وعن أهمية توجه الحكومة لدعم وتنمية قطاع الاقتصاد الأخضر ومشروعات السياحة البيئية، أوضح عزب في حديثه لـ"الوطن" أن الاستثمار في هذا القطاع خاصة المحميات الطبيعية يفيد في دعم أبحاث النباتات والأنواع الحيوانية من خلال مصادر الدخل الناتجة عن تنشيط السياحة في تلك المناطق بما لا يضر الكائنات الحية فيها.

الخدمات المتوقع توفيرها داخل المحميات كافيتريات ومخيمات

وكان سالم أشار في تصريحاته خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل، في برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن الزوار في المحميات المفتوحة يتوقعون الاستفادة منها، وأن يجدوا فيها بعض الخدمات اللازمة مؤكدًا على ضرورة تطوير البنية التحتية بالمحميات لتفي باحتياجات الزوار وعمل مراكز لهم وشبكة مدقات لتحقيق الأمان، والمظلات والكافتريات التي تقدم الأطعمة الخفيفة، وإقامة المخيمات البيئية لمساعدة الزوار على قضاء وقت طيب داخل المحمية.