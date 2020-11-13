البيئة تعلن فتح الباب للاستثمار داخل المحميات: كافتريات ومخيمات

كشف الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع حماية البيئة بوزارة البيئة، شروط الاستثمار في المحميات الطبيعية وإقامة المشروعات فيها.

وقال "سالم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل، في برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن الوزارة بدأت بمحميات المنطقة المركزية بمحافظة القاهرة وما حولها من المحافظات حتى الفيوم وبني سويف، كتفعيل لدورها وتعظيم الاستفادة منها وتطوير بنيتها التحتية ومشاركة القطاع الخاص في تقديم هذه النوعية من الخدمات، بهدف تعظيم الاستفادة وإتاحة أكبر قدر للمواطنين لكي يستمتعوا بهذه المحميات.

وأشار "سالم"، إلى أن المحميات محمية طبقا للدستور بسبب الموارد الطبيعية الموجودة فيها، ولكن يحق للمواطنين الاستمتاع بها وزيارتها بما يتفق مع أحكام القوانين المنظمة لها.

ولفت لوجود محميات مهمة بالقاهرة منها محمية وادي دجلة بالتجمع الخامس، ومحمية الغابة المتحجرة، لافتًا أنهم يهدفون لتوعية المواطنين عن المحميات الطبيعية الموجودة في مصر بشكل كامل، وزيادة فرص الاستمتاع بها بشكل كبير.

وأوضح "سالم"، أن أهم شروط الاستثمار بالمحميات الطبيعية هي مراعاة أنها محمية وأن القانون لا يسمح بأي ممارسات قد يترتب عليها الإساءة للموارد الطبيعية أو الإضرار بها.

وأشار إلى أن الزوار في المحميات المفتوحة يتوقعون الاستفادة منها، وأن يجدوا فيها بعض الخدمات اللازمة مؤكدًا على ضرورة تطوير البنية التحتية بالمحميات لتفي باحتياجات الزوار وعمل مراكز لهم وشبكة مدقات لتحقيق الأمان، والمظلات والكافتريات التي تقدم الأطعمة الخفيفة، وإقامة المخيمات البيئية لمساعدة الزوار على قضاء وقت طيب داخل المحمية.