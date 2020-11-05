هاشم: تدشين حملة "البايو جاز" بالتعاون مع وزارة البيئة خلال أسبوع

قالت رانيا هاشم، رئيس لجنة تقارير الحالة الإعلامية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اللجنة بصدد تدشين حملة "البايو جاز" لتعريف المواطنين بالمشروع وأهميته ودور الدولة في دعمه، وهو عبارة عن تحويل المازوت ومخلفات الحيوانات لاسيما في القرى إلى وقود لإنارة المنازل.

وأشارت رانيا هاشم في تصريح لـ"الوطن" إلى أن الحملة تأتي بالتعاون مع وزارة البيئة وتطبيقا لأحد توصيات مؤتمر الإعلام البيئي الذي عقد بمقر المجلس بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

وأوضحت عضو "الأعلى للإعلام" أن الحملة ستبدأ بعد أسبوع من محافظة المنيا وستشمل مواقع التواصل والبرامج التليفزيونية والمحطات الإذاعية والصحف الورقية والمواقع الإليكترونية.

وعقد المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، جلسة نقاشية الشهر الماضي مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بحضور عدد من أعضاء المجلس والإعلاميين ورؤساء التحرير، ناقشت دور الإعلام البيئي وأهميته المجتمعية، وانقسمت محاور الجلسة إلى التعريف بالإعلام البيئي وأهميته وأهدافه، بجانب تأهيل الإعلاميين على العمل في مجال الإعلام البيئي، كما تطرقت إلى محددات ومعايير الإعلام البيئي والعقبات التي تواجهه ومتطلباته.

وتوصلت الجلسة إلى توصيات كنواة لأسلوب وشكل جديد في التعامل المستقبلي مع قضايا البيئة في الإعلام، وتكون انطلاقة لشكل إعلامي جديد يهتم بقضايا البيئة ويبدأ في تقديم حلول ويشارك كونه شريكا في المسئولية.

وكان المجلس قد شكل لجنة تقارير الحالة الإعلامية برئاسة الإعلامية رانيا هاشم، وعضوية والدكتورة منى سعيد الحديدى، ونشات الديهي، وعزه مصطفى، أعضاء المجلس بالإضافة إلى المستشار أحمد عبد العزيز، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتختص اللجنة بمتابعة الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ورصد المخالفات الإعلامية طبقاً للضوابط والمعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد) الصادرة بقرار رئيس المجلس لتنظيم الإعلام رقم 62 لسنة 2019، وتعد اللجنة تقريراً شهرياً برأيها يتضمن ما تم رصده من ملاحظات للعرض على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.