صور.. وزيرة البيئة تتفقد المحميات الطبيعية بمرسى علم خلال إجازة العيد

تفقدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم ، عددا من المحميات الطبيعية بمدينة مرسى علم، وذلك على هامش زيارتها لمدينة مرسى علم لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك برفقة أسرتها.

والتقت وزيرة البيئة في زيارتها لعدد من المحميات بسكان منطقة القلعان والتقطت معهم الصور وشجعتهم على الحفاظ على البيئة بمنطقتهم. كما زارت شاطئ حنكوراب وبيت العبابدة، منطقة القلعان، ومركز الزوار بمحمية وادي الجمال، بمنطقة القلعان.

والتقطت الوزيرة الصور التذكارية مع السكان المحليين بمحميات مرسى علم وتعرفت على المنتجات اليدوية التي يقوم بتصنيعها السكان المحليين وتعرفت على مناطق المحمية، وكذلك تحدثت مع سكان المحلين بالمنطقة والجهود التي تبذلها الوزارة للحفاظ على المنطقة.

كشف مصدر مسؤول بالبحر الأحمر أن الدكتورة ياسمين فؤاد وصلت مدينة مرسى علم يوم الخميس الماضي، وأقامت بأحد الفنادق السياحية بمنطقة شجرة بمرسى علم لقضاء إجازة العيد برفقة أسرتها، ومن المقرر أن تغادر ياسمين فؤاد مرسى علم، غدا الثلاثاء، بعد قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد المصدر اليوم الإثنين لـ"الوطن"، أن وزيرة البيئة قامت برحلة بحرية بمنطقة صمداي، وتفقدت اليوم الإثنين عددا من مناطق محمية وادي الجمال بمرسى علم على هامش تواجدها لقضاء إجازة العيد بمرسى علم.

رافق الوزيرة خلال الزيارة قيادات محميات البحر الأحمر ومحمية وادي الجمال، وعدد من السكان المحليين بالمنطقة.