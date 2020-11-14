تعرف على خطوات التصالح عن محضر عبر بوابة خدمات المحليات

رصدت "الوطن"، الإجراءات المطلوبة من صاحب الشأن، لتقديم طلب تصالح عن محضر بأي مخالفات إلى الحى المختص عبر بوابة الخدمات المحلية، حيث تتضمن الإجراءات الخطوات التالية:

1 - ملء النموذج وتقديم الطلب

2 - صورة الرقم القومى لمقدم الطلب

3 - فحص الملف

4 - رأي خدمة المواطنين

5 - تحديد الرسوم

6 - تحصيل الرسوم

7 - رد الإدارات المعنية

8 - إصدار المصالحة

9 - إخطار العميل بانتهاء الخدمة

10 - تسليم المستند للعميل.

وفى سياق متصل، تعمل بوابة الخدمات المحلية على متابعة جميع الطلبات المقدمة من البوابة أو التى تم تقديمها من خلال المراكز التكنولوجية والاستعلام عن المستندات والرسوم وإجراءات الخدمات المقدمة، فضلا عن الاطلاع على التراخيص السابقة التي تم استخراجها من الأحياء والمدن وموقف الرخصة ومنطوق الرخصة والاطلاع على المخالفات المسجلة والإيقافات، بالإضافة إلى سداد المدفوعات المستحقة عن طريق خدمة الدفع الإلكترونى، وتقديم خدمات من البوابة واستكمالها من خلال الأحياء المختصة.

وفيما يلي بيان بالخدمات المتاحة من خلال البوابة:

طلب بيان صلاحية موقع، وطلب تجديد ترخيص أعمال بناء، وطلب بدل فاقد رخصة بناء وصورة طبق الأصل من الرخصة، وطلب سريان مفعول رخصة بناء، وطلب معاينة، وطلب توصيل مرافق مؤقتة من كهرباء - مياه، وطلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى لإشغال جزئى والكلي، وطلب استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، وإخطار ببدء النشاط، وطلب مهلة فتح محل، وتجديد رخصة تشغيل مؤقتة محل، واستخراج بدل فاقد رخصة محل وصورة طبق الأصل من الرخصة، وبدل تالف رخصة محل، وإلغـاء رخصة محل، وحجز جبانة، وطلب قيد اتحاد شاغلين، وتجديد رخصة إشغال، واسترداد إشغالات، وطلب تصالح عن محضر، وطلب شكوى، وشهادة سداد، وشهادة بتنفيذ الإزالة، والحصول على وحدة سكنية، وصورة طبق الأصل من قرار هدم، وتجديد رخصة إعلان، وتجديد رخصة مصعد، وطلب كسح، وبدل فاقد عقد وطلب صورة رسمية من العقد.