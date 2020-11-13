السيسي يتفقد مشروعات تطوير محاور وكباري القاهرة والجيزة

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة، مشروعات تطوير المحاور والكباري بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وتابع الرئيس السيسي سير الأعمال التنفيذية للمخطط الشامل لإعادة تأهيل وتنمية منطقة المتحف المصري الكبير بمحافظة الجيزة، وتحقيق الربط مع هضبة الأهرامات، وكذلك توسعة طريق الواحات وتطوير تقاطعاته مع المحاور الرئيسية الأخرى، كما تفقد محور روض الفرج مرورا بمحور تحيا مصر الذي يربط غرب القاهرة بشرقها.

واطلع الرئيس على أعمال تطوير محور المطرية الجديد الذي يبدأ من ميدان ابن الحكم ليربط بين أحياء شرق القاهرة ومحافظات القاهرة الكبرى.

وتفقد الرئيس كذلك محور الشهيد بشرق العاصمة وميدان محمد زكي، والطرق والكباري بكل من منطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة.

وتوقف الرئيس للحديث مع المسؤولين والعاملين بتلك المواقع لمتابعة الموقف التنفيذي لسير الأعمال الانشائية، مؤكدا دقة الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من تلك المشروعات الهادفة لتطوير المحاور المرورية لتكون بمثابة شرايين جديدة لتسهيل التنقل والحركة بين القاهرة والمحافظات الأخرى وداخل أحياء القاهرة ذاتها.

وشدد الرئيس السيسي على الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا خاصة مع بداية دخول فصل الشتاء، وبدء الموجة الثانية من انتشار الفيروس، حفاظا على سلامة العاملين بالمواقع الإنشائية المختلفة.