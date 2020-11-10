العناني يتابع آخر مستجدات أعمال المتحف المصري الكبير

اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم، مع اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، والمنطقة المحيطه به، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، وبعض قيادات المتحف، لمتابعة مستجدات الأعمال به تمهيدا لافتتاحه في عام 2021.

وتناول الاجتماع، آخر ما توصلت إليه مختلف الأعمال بالمتحف، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى للخطة الموضوعة مسبقا لنقل القطع الأثرية الثقيلة، والانتهاء من تركيب عدد 107 فتارين عرض، لقطع كنوز الملك الشاب توت عنخ آمون.

وتطرق الاجتماع أيضا، لمناقشة ومراجعة كتالوج المتحف الذي أهدى المادة العلمية له عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، وذلك استعدادا لطباعته خلال الفترة المقبلة.

كما ناقش وزير السياحة والآثار، آخر مستجدات العرض المتحفي، ومستجدات عملية طرح شركة تقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير.