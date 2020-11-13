تنطلق الأحد.. تعرف على أبرز ملامح وفوائد الفاتورة الإلكترونية في نقاط
كتب:
محمود الجمل
06:30 م | الجمعة 13 نوفمبر 2020
وزير المالية
تنطلق بعد غد الأحد المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، للمرة الأولى في تاريخ مصر مع منتصف نوفمبر الحالي.
وترصد "الوطن" أبرز ملامح الفاتورة الإلكترونية في نقاط:-
-تنطلق الأحد المرحلة الأولى بحيث تنضم بقية الشركات للمنظومة تباعًا حتى نهاية يونيو 2021.
-تمثل المنظومة خطوة مهمة على طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030.
- تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبي.
-تساهم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية.
-تمكن الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة.
- الفاتورة الإلكترونية ستُحدث ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري.
-تقدم التيسير على المتعاملين وادخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
- مصر تعد من الدول الرائدة فى الوطن العربى، فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.
-سيتم بدء اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد.
-طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكترونى.
-اللزمت المادة ( 37 ) من نفس القانون والتى تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني .
- منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض.
-تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمى وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة فى السوق المصرى .
-تخفف المنظومة الجديدة العبء الإدارى عن الشركات وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا.
-تساهم في تبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية «الفحص عن بعد»، وتيسير إجراءات «رد الضريبة»، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.