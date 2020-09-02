"الضرائب": الفاتورة الإلكترونية لتوفير وقت وجهد الممولين

قام رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بزيارة مركز كبار الممولين التابع للمصلحة بجميع قطاعاته (دخل، قيمة مضافة، كسب عمل، دمغة).

وعقد "عبدالقادر"، اجتماعا مع رامي محمد مستشار وزير المالية، وماهر شحاتة، وقيادات ومديري عموم الإدارات المختلفة بمركز كبار الممولين، تم خلاله مناقشة العديد من الموضوعات .

وأكد "عبدالقادر"، أنه خلال الاجتماع تم مناقشة بيانات الحصيلة، وموضوع تسعير المعاملات من أجل سرعة الفحص والإنجاز للمعاملات الخارجية في أقل وقت وجهد لتحقيق أكبر حصيلة ممكنة، مضيفًا أنه تم تناول ومتابعة موضوع الفاتورة الإلكترونية والموضوعات المتعلقة بالميكنة وسرعة الإنجاز والتسهيل للشركات من أجل التنفيذ، وإنجاز واستكمال محاسبة الملفات الهامة ذات الحصيلة للحفاظ على حقوق الموازنة العامة للدولة، وكذلك مناقشة مشاكل الهيئات الاقتصادية والتنسيق مع مسئول الهيئات وسرعة إنجاز وحل أى مشاكل متعلقة بهذه الهيئات.

وأوضح رئيس المصلحة، أن إجراءات الميكنة التي اتخذتها المصلحة أدت إلى تخفيف العبء ليس فقط على الممولين، ولكن أيضًا على العاملين، وساعدت على خلق ظروف عمل جيدة، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب تشهد تطورًا ملحوظًا مما يؤهلها لتكون في مصاف مصالح الضرائب العالمية، ويشمل هذا التطوير خمسة محاور وهى محور تطوير الإجراءات، ومحور الميكنة الشاملة، ومحور تطوير بيئة وأماكن العمل، ومحور تطوير الأفراد والهيكل التنظيمى، ومحور التشريعات.

وفى ختام زيارته للمركز أشاد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بجهود العاملين، مؤكدًا على حرص وزارة المالية والمصلحة المستمر والكامل على رفع كفاءة العاملين، وتحقيق إجراءات الميكنة.

جدير بالذكر أن الحصيلة الضريبية لمركز كبار الممولين تمثل 80% من إجمالى حصيلة مصلحة الضرائب المصرية.