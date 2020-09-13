بعد بلاغ باختفائه.. العثور على جثة طفل غرق داخل حفرة بالدقهلية

لقي طفل مصرعه غرقاً في حفرة لأعمدة الضغط العالي بقرية " البيضاء"، التابعة لمركز تمي الأمديد، بمحافظة الدقهلية، أثناء قيامه بالاستحمام في الحفرة.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث، بورود بلاغ من أهالي قرية" البيضاء"، باختفاء الطفل "محمود إبراهيم كمال"، 5 سنوات، وفي وقت لاحق، تبين غرقه في حفرة معدة لأساسات تركيب أبراج كهرباء الضغط العالي.

وقال "محمد كمال"، عم الطفل: "فوجئنا باختفاء الطفل، وبحثنا عنه في كل مكان، ونزل شباب القرية يبحثون عنه في الترعة، وخرجت مكبرات الصوت تنادي عليه، ولم نجده".

وأضاف قائلاً لـ"الوطن" أن الأهالي عثروا على جثة الطفل داخل حفرة مخصصة لأعمدة الضغط العالي، ولأنها محفورة منذ ما يقرب من عام، فقد تجمعت فيها المياه، وينزل إليها بعض الأطفال للاستحمام بها، إلا أن ابن أخيه غرق بها.

جرى نقل الجثة إلى المستشفى، وورد تقرير مفتش الصحة بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق"، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بدفن الجثة.