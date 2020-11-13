"الضرائب": تطبيق الفاتورة الإلكترونية على الأفراد بداية من 2021

علق الدكتور محسن الجيار مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، على إعلان الدكتور محمد معيط وزير المالية، انطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في موعدها بعد غد، يوم الأحد 15 نوفمبر، لأول مرة في تاريخ مصر، حيث تنضم بقية الشركات للمنظومة تباعًا حتى نهاية يونيو 2021.

وقال الجيار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، إن هذا النظام يعتبر خطوة مهمة جدًا في تطوير مصلحة الضرائب المصرية والتحول الرقمي متماشيًا مع رؤية مصر 2030، لافتًا إلى أن المنظومة الإلكترونية ستعني أن البائع سيصدر الفاتورة، وستمر على نظام مركزي لدى مصلحة الضرائب، ما يمكنها من متابعة الفواتير ومراجعتها واعتمادها قبل استلامها من قبل المشترك، وبالتالي لدى المصلحة القدرة على متابعة جميع التعاملات التجارية التي تتم بين الشركات وبعضها البعض.

وأضاف: "المرحلة الثانية ستكون خاصة بالأفراد وسيتم تنفيذها مع مشارف 2021 المقبل، وجرى إلزام 134 شركة مسجلة بكبار الممولين بإصدار الفواتير الضريبية الإلكترونية وذلك اعتبارًا من بعد غدٍ الأحد الموافق 15 نوفمبر"، موضحًا أن هذه الشركات تعمل في أنشطة متنوعة ومختلفة، مع وجود مجموعة من الشروط يجب أن تتوفر في تلك الشركات مثل أن يكون لديها نظام erp أي نظام حماية إلكتروني وأن تمتلك سلع وخدمات مكودة بطريقة معينة، وأن تكون لها القدرة على التوقيع الإلكتروني.

وواصل: "جرى اختيار الشركات بحرص وتنوع شديدين في كل الأنشطة حتى يتم تفعيل وتشغيل منظومة التشغيل الإلكترونية، وهذه المنظومة ستعود بالنفع على مصلحة الضرائب، وكل التعاملات التجارية ستكون تجارية وتبادل المعلومات بأسلوب تقني وسنستطيع التحقق من صحة البيانات سواء الخاصة بمصدر الفاتورة أو بمستلمها وبالتالي نكون حصرنا كل التعاملات التجارية ومن هذا نستطيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وستستطيع المصلحة إصدار تقارير تخص القرارات الاقتصادية بشكل فعال، كما أن البيانات المتضمنة في هذه الفواتير صحيحة بنسبة 100% ويجري تعزيز المركز الضريبي لهذه الشركات وتصنف أنها ذات مخاطر منخفضة وهو ما سيساعدها على عملية ربط الضريبة ويتم تسهيل استيفاء الفواتير لها، وهو ما سيسهم من تقليل تكلفة الأرشفة الإلكترونية وتقليل العبء الإداري لدى الشركات".