ضبط ممثل قانونى لشركة سيارات أخفى 5 مليارات و781 مليون عن الضرائب

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإقتصادية والتصدى لمحاولات التهرب من الرسوم الجمركية .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم بقطاع الأمن الإقتصادى ، قيام أحد الأشخاص (الممثل القانونى لإحدى شركات السيارات - كائنة بمحافظة القاهرة) ، بمزاولة نشاطاً فى مجال تجارة (السيارات - الموتوسيكلات) محققاً أرباح مالية طائلة دون سداد الضرائب المستحقة للخزانة العامة ، وبإستكمال التحريات وجمع المعلومات ، أمكن حصر نشاطه عن عامى 2013 و 2014 ، من خلال إقراراته المقدمة لمأمورية الضرائب العامة وإقراراته المقدمة لمأمورية ضرائب القيمة المضافة عن ذات الفترة ، حيث تبين قيامه بإخفاء مبلغ وقدره (5,781,127,633 خمسة مليارات وسبعمائة وواحد وثمانون مليوناً ومائة وسبعة وعشرون ألفاً وستمائة وثلاثة وثلاثون جنيهاً) عن مأمورية ضرائب القيمة المضافة المختصة بمحاسبته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.