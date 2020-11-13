"بوحسن": النظام القطري قائم على الفساد وانتهاك حقوق الإنسان

قال جمال بوحسن، الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية، إن إخضاع نساء مسافرات لفحوصات قسرية ومهينة في المطار القطري ليست غريبة على النظام القطري، والذي يمارس بشكل مستمر أعمال البلطجة والأعمال غير المسئولة سياسيا واجتماعيا وثقافيا، ودليل على أنه لا يحترم الإنسانية أو الاتفاقيات أو العروبة أو الإسلام، وهو نظام ديكتاتوري فاشي ولا يتحمل مسئولياته.

وأضاف "بوحسن"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "EXTRA NEWS"، أن النظام القطري قائم على الفساد وانتهاك حقوق الإنسان، والملف الحقوقي لقطر غير متزن وتشوبه الشوائب وبه ملاحظات كثيرة، وهو ملف أسود، واحتجت دول كثيرة عليه سواء بسبب حقوق المسافرين ولا سيما مع المسافرات من نيوزيلاندا وأستراليا وبريطانيا، أو العمال داخل قطر، الذين يعودون لبلدانهم داخل توابيت.

وأشار إلى أن قطر تتبوأ منصة كبيرة في انتهاك حقوق الإنسان، ووقعت في الحفرة منذ زمن طويل، وهذه الحادثة مع المسافرات ما هي إلا قشة قسمت ظهر البعير، والعالم يتذكر ما تقوم جليا بشأن الملف الحقوقي، خاصة الدول الأجنبية، ولا سيما بريطانيا ونيوزيلاندا واستراليا وأمريكا وفرنسا، لافتا إلى أن قطر تعاني الأمرين بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان وعدم احترامها للمواثيق الدولية وخصوصية المسافرين والعابرين.

وأكد الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية، أن الدوحة لا تعاني فقط من الفساد ولكنها تعاني أيضًا من دعمها للإرهاب، وكل هذه الملفات تشكل وصمة عار في جبين النظام القطري.