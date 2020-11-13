محافظ الإسكندرية: تعطيل الدراسة غداً لسوء الأحوال الجوية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة، غدا السبت، وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، ويستثنى من القرار القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.

يأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.

وقال "الشريف" إن المحافظة رفعت درجة الاستعداد للقصوى وأعلنت حالة الطوارئ بجميع الأجهزة التنفيذية علي مستوي الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية وفقا للبيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأشارت توقعات الهيئة العامة للأرصاد إلى إحتمال سقوط أمطار خلال الساعات الأولى من غد السبت على مناطق متفرقة بالمحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة إلى متوسطة وخفيفة طبقاً لنتائج إستقراء الخرائط، وإستمرار سقوط الأمطار على مدار الساعة بكثافات متوسطة إلى خفيفة تعطي مؤشرات لأمطار غزيرة أحياناً.

وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر ‏ وإتباع التعليمات للحفاظ على سلامتهم، من خلال تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت سحب مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم ، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وعدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، أو البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، فضلًا عن عدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.