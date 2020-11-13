بعد تصدرها إصابات كورونا.. أماكن الاستمتاع بالشتاء والخروج في الإسكندرية

حالة من القلق انتابت أهالي محافظة الإسكندرية وزوارها في الوقت الحالي، وذلك بعدما أعلنت أمس، وزارة الصحة والسكان أنها المحافظة صاحبة النصيب الأكبر من الإصابات بفيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع الموجة الثانية لكوفيد 19.

وفي ضوء الخدمات التي تقدمها "الوطن" لقرائها، تستعرض أبرز أماكن الخروج المفتوحة للاستمتاع بالإسكندرية في فصل الشتاء.

كوبرى ستانلي

يعتبر كوبري ستانلي من الأماكن التي تتوفر فيها السلامة كونها مناسبة للمشي والاستمتاع به في الهواء الطلق وتحديدًا في ساعات الصباح الأولى.

حدائق المنتزه

يمكن للجمهور الاستمتاع بالتجوال داخل حدائق المنتزه الغنية بالأشجار والزهور، وتقع في حي المنتزه شرق مدينة الإسكندرية، حيث يمكنك من خلالها الحصول على بعض الهدوء بعيدًا عن زحمة المدينة وأماكن التكدس.

وكانت إدارة شركة المنتزه للاستثماري السياحي قد نفت مطلع الشهر الماضي ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن غلق حدائق قصر المنتزه الملكية.

الكورنيش

يمتد على طوله الكافتيريات، بالإضافة إلى انتشار الباعة والمأكولات الشهيرة لكورنيش الإسكندرية مثل "الذرة المشوى"، و"الترمس" والمحمصات وحمص الشام.

المنتزه في الصدارة

ونشرت "الوطن" أمس، قائمة أكثر الإصابات بـ كورونا داخل الإسكندرية، والتي جاءت كالآتي:

1- المنتزه تتصدر الإصابات بأكثر من 3 آلاف إصابة على مستوى الجمهورية.

2- حي شرق الإسكندرية يأتي في المركز الثاني من الإصابات بأكثر من ألفي حالة.

3- حي وسط الإسكندرية يأتي في المرتبة الثالثة بأكثر من ألف إصابة على مستوى الجمهورية.

4- العجمي في المرتبة الرابعة بأكثر من ألف حالة إصابة أيضاً.

5- حي غرب الإسكندرية يأتي في المركز الخامس من حيث الإصابات، بأقل من ألف إصابة.

6- المنشية تأتي في المرتبة السادسة بأكثر من 500 إصابة.

7- حي الجمرك يأتي في المركز السابع بأقل من 500 إصابة.

8- مدينة برج العرب تحتل المركز الثامن بأقل من 500 إصابة أيضاً.