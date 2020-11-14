نائب مطروح بعد إصابته بفيروس كورونا: دعواتكم

قال النائب مهدى العمدة، عضو مجلس النواب عن دائرة مطروح، فى أول تصريح صحفى له، لـ "الوطن"، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19": "الحمد لله دعواتكم".

وأصيب نائب مطروح مهدى العمدة أبوزريبه، بفيروس كورونا المستجد، ودخل فى عزل منزلى، ويخضع للعلاج اللازم من الفيروس.

وقال الدكتور صفى الدين أبوزريبة، شقيق النائب، "نسأل الله أن يتم شفائه عاجلاً غير آجل، ونطمئن الجميع أنه بخير ويأخذ العلاج وفى الطريق للشفاء من هذا البلاء وهو حاليا فى الحجر المنزلى".