عزل نائب مطروح "مهدى العمدة" منزليا بعد إصابته بفيروس كورونا

أصيب "مهدى العمده أبوزريبه" النائب البرلماني بمطروح بفيروس كورونا المستجد، ودخل النائب فى عزل منزلي بعد صرف برتوكول العلاج المقرر من قبل وزارة الصحة.

وقال الدكتور "صفى الدين أبوزريبة" شقيق النائب، في تصريح له، اليوم، إن شقيقه تأكد إصابته بالفيروس وجرى عزله منزليا مشيرا إلى أن حالته الصحية مستقرة ويتلقى العلاج في الحجر المنزلى.

من جهة أخرى، أعلنت اللجنة النقابية لمعلمي بندر دمنهور، وفاة محمد بكري، مدير مدرسة "أحمد زويل" الثانوية بنين بدمنهور، عن عمر يناهز 56 عامًا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد داخل العناية المركزة بمستشفى صدر دمنهور، بعد صراع من المرض استمر لأكثر من شهر.

"ننعي المعلم الجليل والمربي الفاضل محمد بكري، مدير مدرسة أحمد زويل الثانوية بنين بإدارة مركز دمنهور، سائلين الله أن يرحمه بواسع رحمته وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان" بهذه الكلمات نعت اللجنة النقابية لمعلمي بندر دمنهور، برئاسة وهدان السيد، وجميع أعضائها وكل معلمي بندر دمنهور.

وتقدمت أسرة مدرسة أحمد زويل الثانوية بنين بخالص العزاء لأسرة محمد بكري، مدير مدرسة أحمد زويل الثانوية بنين، وجميع العاملين بالتربية والتعليم بمحافظة البحيرة، راجين من المولى عز وجل أن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن ينزله مع النبيين والصديقين والشهداء.

فيما أعلنت المدرسة الحداد لمدة ثلاثة أيام على قائد المدرسة ومديرها محمد بكري، الذي بذل جهودا كبيرة لتحسين المدرسة والارتقاء بها وخلق الروح الطيبة بين جميع العاملين وجعل المدرسة في المراكز الأولى في جميع المجالات.