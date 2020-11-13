حكاية محمد صلاح مع كورونا.. 8 أشهر من شائعات الإصابة

مع عودة نشاط كرة القدم في كافة الأندية وكل المسابقات الكبري، إلا أن أعداد اللاعبين المصابين بكورونا في ارتفاع مستمر، آخرهم ما تم إعلانه عن إصابة محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي بكوفيد-19.

وأعلن الاتحاد عبر صفحته الرسمية في بيان إيجابية مسحة "صلاح"، رغم أنه لا يعاني من أي أعراض"، فيما جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية، ليقم الاتحاد بمسح البيان بعد دقائق قليلة من نشره.

ومنذ ظهور جائحة فيروس كورونا، تعرض محمد صلاح لعدة شائعات حول إصابته بفيروس كورونا، ففي مارس الماضي، بعد مرور بضعة أسابيع على اجتياح الفيروس للعالم، خرجت شائعة عن إصابة صلاح بكوفيد-19، إلا أن عمدة قرية نجريح مسقط رأس اللاعب، المهندس ماهر شتية، نفى تلك الشائعات المتداولة مؤكدا أنه صحته بخير.

وفي مطلع الشهر الماضي، تأكدت إصابة السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي، بكورونا، وتداول البعض أنباء عن إصابة "صلاح" بالفيروس بعد مخالطته، وأنه في عزل صحي في مركز ميلوود بمدينة ليفربول، منتظرا نتيجة الاختبار الثاني، إلا أن تلك الأخبار تم نفيها بعد ذلك من المقربين من اللاعب.

وظهرت حالة من التخبط على مدار الساعة الماضية، بين اتحاد كرة القدم ووزارة الصحة، بالتزامن مع إعلان إصابة محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا.

الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن عبر صفحته الرسمية، خبرا صادما بإصابة محمد صلاح بكوفيد-19، وكتب الاتحاد: "أظهرت المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية.. رغم أنه لا يعاني من أي أعراض.. فيما جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية".

بعد دقائق من إعلان اتحاد الكرة خبر إصابة "صلاح"، حذف الاتحاد من صفحته خبر الإصابة، ليأتي الإعلان بعد انضمام صلاح لمعسكر المنتخب استعداد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة، أنه سيجري إعادة أخذ مسحة "صلاح"، للتأكد من إيجابية إصابته بكورونا، مؤكدا أنه حتى اللحظة لم يتم التأكد من مسحة اللاعب، وأن حالته مطمئنة ولا داعي لإثارة القلق والسير وراء الشائعات.

ووصل محمد صلاح قبل عدة أيام من إنجلترا لحضور حفل زفاف شقيقه، وجاء رفقته محمود تريزيجيه لاعب أستون فيلا، ومحمد النني لاعب أرسنال، قادمين من إنجلترا للمشاركة مع المنتخب الوطني مباراتيه أمام توجو في مباراتي الذهاب والإياب، والمقرر لهما يومي 14 و17 من نوفمبر الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022.

وأكدت معامل وزارة الصحة، إيجابية مسحة ثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوجو، التي أجريت لهما قبل مباراة الفريقين غدا، ومن المقرر أن تجرى مسحة أخرى للاعبين الثلاثة، لتحديد موقفهم من المشاركة.

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن إعادة أخذ مسحة اللاعب محمد صلاح لتأكد من النتيجة، مشددًا على أنه حتى هذه اللحظة لم يتم التأكد من مسحة اللاعب.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن حالة اللاعب مطمئنة ولا داعي لإثارة القلق والسير وراء الشائعات، مؤكدا أن النتيجة لم تظهر بعد لإثارة الخوف والهلع على اللاعب.

وكان اتحاد كرة القدم قال عبر حسابه الشخصي، إن المسحة الطبية التي أجريت لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، أظهرت إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا، بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لا يعاني من أي أعراض، فيما جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية.

وأظهرت المسحة الطبية التي أجريت لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا، بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لا يعاني من أي أعراض.

وخضع نجمنا الدولي للبرتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا، مع ناديه الإنجليزي.

وجرى عزل محمد صلاح، داخل غرفته، وأيضا عزل كل المخالطين له، وسيخضع لاعب ليفربول، لمزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.

أكدت معامل وزارة الصحة، إيجابية مسحة ثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوجو، التي أجريت لهما قبل مباراة الفريقين غدا.

ومن المقرر أن تجرى مسحة أخرى للاعبين الثلاثة، لتحديد موقفهم من المشاركة.

وفي المقابل، حذف اتحاد الكرة، البيان الذي جرى إصداره بشأن إصابة محمد صلاح، في الوقت الذي تزامن فيه إعلان إعادة المسحة لثلاثة لاعبين.