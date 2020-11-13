عاجل.. حبس شابين وفتاة بتهمة ازدراء الإسلام والمسيحية

قررت النيابة العامة حبس شابين اثنين، بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، وأخرى متهمة بازدراء الدين المسيحي، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات وجار استكمالها.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام، رصدت تداولًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي لصورة من محادثة نصية منسوبة لشخص مقيم بمحافظة الإسماعيلية، تشكل جريمة ازدراء الدين الإسلامي، بالإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

وفتحت نيابة الإسماعيلية الكلية، تحقيق في الواقعة، والتي قُيدت برقم 4165 لسنة 2020 إداري ثالث الإسماعيلية، وكانت قد تلقت بلاغًا بها من عدد من المحامين صباح أول أمس الأربعاء، وطلبت في إطار تحقيقها تحريات قطاع الأمن الوطني، وقطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة وتحديد مرتكبها ومدى صلته بمالك ومستخدم الحساب المشكو في حقه، ومدى إتاحة إطلاع الكافة على المحادثة موضوع التحقيق.