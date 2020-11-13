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عاجل.. عمدة نجريد: "صلاح" لن يسافر.. ليفربول طلب منه البقاء في مصر

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رفيق ناصف
07:43 م | الجمعة 13 نوفمبر 2020
محمد صلاح

محمد صلاح

نفى المهندس ماهر أنور، عمدة قرية "نجريد" مسقط رأس اللاعب العالمي محمد صلاح، سفره إلى ليفربول، حيث إنه أجرى اتصالاً هاتفياً بمدير نادي ليفربول الذي طلب من "صلاح" البقاء في مصر، مشيراً إلى أنه لن يغادر حاليا.

وأشار العمدة في تصريح خاص لـ"الوطن"، اليوم، إلى أن اللاعب سأله يوم زفاف شقيقه "نصر" قائلاً: "أقلع الكمامة ولا ألبسها يا عمدة؟"، ليرد: "براحتك يا محمد إحنا ماعندناش كورونا"، نافياً أن يكون احتضنه 5 مرات كما أشيع.

وقالت مصادر لـ"الوطن"، إن الحارس الشخصي لمحمد صلاح، حاول يوم زفاف شقيقه، منع المعازيم من الوصول إليه إلا أنه اعترض وطلب السماح لهم بلقائه.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن إصابة لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول، بفيروس كورونا مساء اليوم، الأمر الذي جعله يتصدر الصحف والمواقع الأجنبية.

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