مصدر: معازيم حفل زفاف شقيق "صلاح" لم تظهر عليهم أعراض كورونا

أكد مصدر مقرب من أسرة اللاعب محمد صلاح، أن المعازيم الذين تواجدوا في حفل زفاف شقيقه، لم تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا، وأنهم توجهوا للمستشفيات والمعامل المركزية الخاصة بوزارة الصحة، لإجراء الفحوصات الطبية للاطمئنان عليهم، عقب إعلان إصابة اللاعب بالفيروس.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن خال محمد صلاح وأسرته سيتوجهون لإجراء الفحوصات، كما طالبوا شقيقه وعروسه اللذين يقضيان شهر العسل بشرم الشيخ، بإجراء الفحوصات الطبية والأشعة المقطعية للاطمئنان، موضحاً أنهم في حالة جيدة جميعاً، لكنهم طالبوا الجميع بإجراء الفحوصات الطبية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن إصابة لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول، بفيروس كورونا مساء اليوم، الأمر الذي جعله يتصدر الصحف والمواقع الأجنبية.