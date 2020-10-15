مأموريات من الأحوال المدنية لاستخراج الرقم القومي للمواطنين بمنازلهم

لبّى قطاع الأحوال المدنية احتياجات 4 حالات إنسانية من كبار السن وغير القادرين على الحركة وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الصحية الحرجة، عبر تقديم المساعدة لهم في استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم.

وتمّ إيفاد مأموريات خارجية تابعة للقطاع بمحال إقامتهم، وعمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم .

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.