بعد إصابته بكورونا.. نائب مطروح: "أخضع لعزل منزلي وأتابع مع الطبيب"

قال نائب مطروح مهدى العمدة، بعد إصابته بفيروس كورونا، إنه يخضع للعزل المنزلي ويتابع مع الإستشارى المتخصص فى أمراض الصدر، لافتًا إلى أن حالته الصحية مستقرة.

وأضاف النائب: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من تواصل معنا للإطمئنان علينا بوسائل الإتصال المختلفة، وبفضل سؤالكم المتواصل ودعواتكم الصادقة سيزول اللآلم وسيتم الشفاء باذن الله تعالى، ولا أراكم الله مكروها فى عزيز لديكم".

وأصيب نائب مطروح مهدى العمده أبوزريبه بفيروس كورونا المستجد، وجرى عزله منزليا لتلقي العلاج، وقال شقيقه الدكتور صفى الدين أبوزريبة: "نسأل الله أن يتم شفائه عاجلاً غير آجل، ونطمئن الجميع أنه بخير ويأخذ العلاج وفى الطريق للشفاء من هذا البلاء وهو حاليا فى الحجر المنزلى".